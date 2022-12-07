Ферран ТОРРЕС: «Мы не заслужили вылететь»

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал вылет команды в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко в серии пенальти:

«Мы не заслужили вылететь. Мы не смогли реализовать то, что создали, но я горжусь командой – от игроков до тренера.

Команда играла стабильно, а пенальти – это лотерея. Мы их тренировали, но нам не повезло. Футбол имеет перед нами долг. Нам нанесла боль поражение, мы собираемся попытаться убедить Бускетса и ветеранов продолжать. Мы с тренером до смерти».