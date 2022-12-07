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  4. Ферран ТОРРЕС: «Мы не заслужили вылететь»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 18:32 |
274
2

Ферран ТОРРЕС: «Мы не заслужили вылететь»

Хавбек сборной Испании – о поражении от Марокко

07 декабря 2022, 18:32 |
274
2
Ферран ТОРРЕС: «Мы не заслужили вылететь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал вылет команды в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко в серии пенальти:

«Мы не заслужили вылететь. Мы не смогли реализовать то, что создали, но я горжусь командой – от игроков до тренера.

Команда играла стабильно, а пенальти – это лотерея. Мы их тренировали, но нам не повезло. Футбол имеет перед нами долг. Нам нанесла боль поражение, мы собираемся попытаться убедить Бускетса и ветеранов продолжать. Мы с тренером до смерти».

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Ферран Торрес ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу Марокко - Испания
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Источник TVE
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Комментарии 2
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Виктор Ковтун
не верю в карму, но это вам за слив с рашкой му..ки !!!!!!!!!!!!
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+1
Alexey Harchev
Проститутки испанские!!!так вам и надо,шалавы!!!
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+1
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