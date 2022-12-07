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  4. Неугомонные. Политик-трансгендер хочет запретить Месси въезд в Мексику
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 18:32 |
267
0

Неугомонные. Политик-трансгендер хочет запретить Месси въезд в Мексику

Мексиканцев уж очень задела ситуация с футболкой

07 декабря 2022, 18:32 |
267
0
Неугомонные. Политик-трансгендер хочет запретить Месси въезд в Мексику
Instagram. Лионель Месси

Мексиканский политик-трансгендер Мария Клементе Гарсия Морено предложила запретить аргентинскому форварду Лионелю Месси въезд в страну:

«Палата депутатов достопочтенного Конгресса Союза призывает Министерство иностранных дел издать соответствующую декларацию, чтобы объявить персоной нон грата на территории Мексики гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси из-за его явного презрения и неуважения к Мексике во время чемпионата мира».

Отметим, что после матча сборных Аргентины и Мексики (2:0) во 2-м туре группового этапа на ЧМ-2022 Месси обменялся футболками с одним из игроков соперника. Позже появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором видно, что футболист бросил на пол мексиканскую футболку, а потом откинул её ногой.

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Источник Sport Bible
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