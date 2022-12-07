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Англия
07 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:29
470
0

Тренер Эвертона: «Миколенко чувствует себя неуверенно в атаке. Нужно время»

Эшли Коул – про игру украинского защитника

07 декабря 2022, 18:10 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:29
470
0
Тренер Эвертона: «Миколенко чувствует себя неуверенно в атаке. Нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Эшли Коул

Ассистент главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда и легенда английского футбола Эшли Коул высказал свое мнение об игре украинского защитника Виталия Миколенко:

«Миколенко раньше играл в команде, которая использовала низкий блок в обороне, поэтому нам нужно время, чтобы внушить в Виталия уверенность. Он должен знать, что может смело идти вперед, ведь нужен команде в атаке.

Мы видим, что позиция крайнего защитника эволюционировала. Теперь они не только защищаются, но и помогают в атаке: делают навесы, отдают передачи в штрафную, забивают голы. Мы постоянно подталкиваем Миколенко к этому.

Я вижу в нем и Паттерсоне желание учиться. Они демонстрируют большой энтузиазм и желание. Считаю, что они постепенно становятся лучше. Им нужно играть, чтобы осознать эти ошибки, тогда мы можем исправить их во время тренировок».

Отметим, что 20 ноября «Эвертон» провел товарищеский матч с «Селтиком», а Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 66 минут.

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Эвертон Эшли Коул Виталий Миколенко
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Источник Liverpool Echo
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