Тренер Эвертона: «Миколенко чувствует себя неуверенно в атаке. Нужно время»

Ассистент главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда и легенда английского футбола Эшли Коул высказал свое мнение об игре украинского защитника Виталия Миколенко:

«Миколенко раньше играл в команде, которая использовала низкий блок в обороне, поэтому нам нужно время, чтобы внушить в Виталия уверенность. Он должен знать, что может смело идти вперед, ведь нужен команде в атаке.

Мы видим, что позиция крайнего защитника эволюционировала. Теперь они не только защищаются, но и помогают в атаке: делают навесы, отдают передачи в штрафную, забивают голы. Мы постоянно подталкиваем Миколенко к этому.

Я вижу в нем и Паттерсоне желание учиться. Они демонстрируют большой энтузиазм и желание. Считаю, что они постепенно становятся лучше. Им нужно играть, чтобы осознать эти ошибки, тогда мы можем исправить их во время тренировок».

Отметим, что 20 ноября «Эвертон» провел товарищеский матч с «Селтиком», а Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 66 минут.