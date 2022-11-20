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Англия
20 ноября 2022, 12:29 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:45
762
0

Миколенко в строю. Эвертон провел товарищеский матч с Селтиком

Команды выяснили отношения в Сиднее

20 ноября 2022, 12:29 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:45
762
0
Миколенко в строю. Эвертон провел товарищеский матч с Селтиком
ФК Эвертон

Украинский защитник английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко принял участие в товарищеском матче «ирисок» с шотландским «Селтиком».

Поединок состоялся в Сиднее. Основное время игры завершилось вничью 0:0. Победитель был определен в серии послематчевых пенальти – 4:2 выиграл «Эвертон».

Миколенко появился в стартовом составе «Эвертона» и отыграл до 66 минуты, после чего был заменин на Рубена Винагре.

Как известно, Виталий Миколенко получил травму в выездной встреч 16-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:3), который состоялся 12 ноября. Он покинул поля на 30-й минуте матча.

Игра «Эвертона» с «Селтиком» - это первый матч команды Фрэнка Лэмпарда в турне по Австралии. 23-го ноября команда Миколенко сыграет с «Сиднеем Уондерерз».

Товарищеский матч

Эвертон – Селтик – 0:0, пен. 4-2

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Виталий Миколенко Эвертон Селтик
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Источник Sport.ua
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