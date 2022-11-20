Миколенко в строю. Эвертон провел товарищеский матч с Селтиком
Команды выяснили отношения в Сиднее
Украинский защитник английского клуба «Эвертон» Виталий Миколенко принял участие в товарищеском матче «ирисок» с шотландским «Селтиком».
Поединок состоялся в Сиднее. Основное время игры завершилось вничью 0:0. Победитель был определен в серии послематчевых пенальти – 4:2 выиграл «Эвертон».
Миколенко появился в стартовом составе «Эвертона» и отыграл до 66 минуты, после чего был заменин на Рубена Винагре.
Как известно, Виталий Миколенко получил травму в выездной встреч 16-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:3), который состоялся 12 ноября. Он покинул поля на 30-й минуте матча.
Игра «Эвертона» с «Селтиком» - это первый матч команды Фрэнка Лэмпарда в турне по Австралии. 23-го ноября команда Миколенко сыграет с «Сиднеем Уондерерз».
Товарищеский матч
Эвертон – Селтик – 0:0, пен. 4-2
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