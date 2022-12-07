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  4. Мурат ЯКИН: «Нам грустно от результата и того, как мы играли»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 18:10 |
324
0

Мурат ЯКИН: «Нам грустно от результата и того, как мы играли»

Тренер сборной Швейцарии – о поражении от Португалии

07 декабря 2022, 18:10 |
324
0
Мурат ЯКИН: «Нам грустно от результата и того, как мы играли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение 1:6 от Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022:

«Конечно, проигрывать тяжело, нам грустно и от результата, и от того, как мы играли. И от того, что некоторые игроки, переболев простудными заболеваниями, все-таки не смогли выйти на свой максимум – Эльведи, Шер, Видмер. Более того, именно по этой причине мы не могли использовать всех игроков.

И хотя у меня нет претензий к нашей беговой работе, этого было недостаточно – соперник был подготовлен лучше нас. Конечно, мы хотели войти в историю, впервые выйдя в четвертьфинал, мы показывали красивый футбол на групповом этапе, но столкнулись с более сильным соперником».

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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 по футболу Португалия - Швейцария
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Источник Record.pt
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