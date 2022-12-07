Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В спорте нет никого более знаменитого, чем Роналду»
Хавбек сборной Португалии – о своем партнере по команде
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на то, что он остался в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1):
«Думаете, кому-то нравится быть на скамейке? Даже третьему вратарю не нравится. Думаете, Криштиану счастлив? Если тренер посадит меня на скамейку в следующем матче, я тоже разозлюсь.
Роналду – самый знаменитый игрок всех времен. В спорте нет никого более знаменитого, чем он. Не только в футболе – во всем спорте.
Это нормально, когда люди приходят смотреть на Роналду. Не вижу в этом ничего неожиданного. Криштиану это Криштиану. Его имя говорит само за себя».
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