Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В спорте нет никого более знаменитого, чем Роналду»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на то, что он остался в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1):

«Думаете, кому-то нравится быть на скамейке? Даже третьему вратарю не нравится. Думаете, Криштиану счастлив? Если тренер посадит меня на скамейку в следующем матче, я тоже разозлюсь.

Роналду – самый знаменитый игрок всех времен. В спорте нет никого более знаменитого, чем он. Не только в футболе – во всем спорте.

Это нормально, когда люди приходят смотреть на Роналду. Не вижу в этом ничего неожиданного. Криштиану это Криштиану. Его имя говорит само за себя».