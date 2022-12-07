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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В спорте нет никого более знаменитого, чем Роналду»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 17:48 |
549
1

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В спорте нет никого более знаменитого, чем Роналду»

Хавбек сборной Португалии – о своем партнере по команде

07 декабря 2022, 17:48 |
549
1
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «В спорте нет никого более знаменитого, чем Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на то, что он остался в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1):

«Думаете, кому-то нравится быть на скамейке? Даже третьему вратарю не нравится. Думаете, Криштиану счастлив? Если тренер посадит меня на скамейку в следующем матче, я тоже разозлюсь.

Роналду – самый знаменитый игрок всех времен. В спорте нет никого более знаменитого, чем он. Не только в футболе – во всем спорте.

Это нормально, когда люди приходят смотреть на Роналду. Не вижу в этом ничего неожиданного. Криштиану это Криштиану. Его имя говорит само за себя».

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Бруну Фернандеш Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу Португалия - Швейцария
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Источник Yahoo Sports
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Он имел ввиду среди португальцев
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