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Англия
07 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:03
1265
1

Экс-клуб Ярмоленко намерен подписать Малиновского

Хавбек «Аталанты» может продолжить карьеру в АПЛ

07 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:03
1265
1
Экс-клуб Ярмоленко намерен подписать Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Вест Хэм» проявляет интерес к украинскому полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Молотобойцы» хотят подписать 29-летнего хавбека во время январского трансферного окна. «Аталанта» хочет получить за своего игрока 16 – 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малиновский потерял место в основе «Аталанты». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 18 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» прекратила переговоры с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера Малиновского.

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Вест Хэм Аталанта Андрей Ярмоленко трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Il Giorno
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