Экс-клуб Ярмоленко намерен подписать Малиновского

«Вест Хэм» проявляет интерес к украинскому полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Молотобойцы» хотят подписать 29-летнего хавбека во время январского трансферного окна. «Аталанта» хочет получить за своего игрока 16 – 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малиновский потерял место в основе «Аталанты». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 18 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» прекратила переговоры с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера Малиновского.