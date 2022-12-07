Экс-клуб Ярмоленко намерен подписать Малиновского
Хавбек «Аталанты» может продолжить карьеру в АПЛ
«Вест Хэм» проявляет интерес к украинскому полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Молотобойцы» хотят подписать 29-летнего хавбека во время январского трансферного окна. «Аталанта» хочет получить за своего игрока 16 – 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Малиновский потерял место в основе «Аталанты». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 18 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» прекратила переговоры с «Тоттенхэмом» по поводу трансфера Малиновского.
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