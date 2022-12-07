Португалия стала автором одной из самых крупных побед в плей-офф ЧМ
С большим преимуществом побеждали в матчах на вылет только четыре сборные
Португалия, разгромив со счетом 6:1 Швейцарию, стала автором одной из самых крупных побед на стадии плей-офф в истории чемпионатов мира. С большим преимуществом в играх на вылет побеждали только четыре сборные, в том числе Италия в матче с США в 1/8 финала на ЧМ-1934. А в баталиях между европейскими командами с разницей в 5 мячей выигрывала в «олимпийке» лишь Германия в полуфинальном поединке с Австрией на ЧМ-1954.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные победы на стадии плей-офф на чемпионатах мира
|
ЧМ
|
Стадия
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1938
|
1/4
|
Швеция
|
Куба
|
8:0
|
1934
|
1/8
|
Италия
|
США
|
7:1
|
2014
|
1/2
|
Германия
|
Бразилия
|
7:1
|
1938
|
1/8
|
Венгрия
|
Голландская Индия
|
6:0
|
1930
|
1/2
|
Аргентина
|
США
|
6:1
|
1930
|
1/2
|
Уругвай
|
Югославия
|
6:1
|
1954
|
1/2
|
Германия
|
Австрия
|
6:1
|
2022
|
1/8
|
Португалия
|
Швейцария
|
6:1
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