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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 14:03 | Обновлено 07 декабря 2022, 14:08
519
1

Португалия стала автором одной из самых крупных побед в плей-офф ЧМ

С большим преимуществом побеждали в матчах на вылет только четыре сборные

07 декабря 2022, 14:03 | Обновлено 07 декабря 2022, 14:08
519
1
Португалия стала автором одной из самых крупных побед в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия, разгромив со счетом 6:1 Швейцарию, стала автором одной из самых крупных побед на стадии плей-офф в истории чемпионатов мира. С большим преимуществом в играх на вылет побеждали только четыре сборные, в том числе Италия в матче с США в 1/8 финала на ЧМ-1934. А в баталиях между европейскими командами с разницей в 5 мячей выигрывала в «олимпийке» лишь Германия в полуфинальном поединке с Австрией на ЧМ-1954.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы на стадии плей-офф на чемпионатах мира

ЧМ

Стадия

Сборная

Соперник

Счет

1938

1/4

Швеция

Куба

8:0

1934

1/8

Италия

США

7:1

2014

1/2

Германия

Бразилия

7:1

1938

1/8

Венгрия

Голландская Индия

6:0

1930

1/2

Аргентина

США

6:1

1930

1/2

Уругвай

Югославия

6:1

1954

1/2

Германия

Австрия

6:1

2022

1/8

Португалия

Швейцария

6:1
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Источник Sport.ua
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Avaksi
Прикольно те, що в сучасності найбільша поразка у Бразилії, ще й у півфіналі.
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