Португалия стала автором одной из самых крупных побед в плей-офф ЧМ

Португалия, разгромив со счетом 6:1 Швейцарию, стала автором одной из самых крупных побед на стадии плей-офф в истории чемпионатов мира. С большим преимуществом в играх на вылет побеждали только четыре сборные, в том числе Италия в матче с США в 1/8 финала на ЧМ-1934. А в баталиях между европейскими командами с разницей в 5 мячей выигрывала в «олимпийке» лишь Германия в полуфинальном поединке с Австрией на ЧМ-1954.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные победы на стадии плей-офф на чемпионатах мира