Карпаты сообщили о гибели своего фаната на фронте

Футбольный клуб «Карпаты» Львов сообщил, что в войне с рашистскими оккупантами, защищая украинскую землю, при выполнении боевой задачи героически погиб фанат львовян Ярослав Корда.

«Защищая Украину, погиб фанат львовских «Карпат» Ярослав Корда. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!», – сказано в сообщении львовского клуба.

Ранее на фронте погиб фанат «Динамо» Алексей Рубцов.

Отметим, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 6 танков и 14 БПЛА.