Карпаты сообщили о гибели своего фаната на фронте
Ярослав Корда погиб, защищая Украину
Футбольный клуб «Карпаты» Львов сообщил, что в войне с рашистскими оккупантами, защищая украинскую землю, при выполнении боевой задачи героически погиб фанат львовян Ярослав Корда.
«Защищая Украину, погиб фанат львовских «Карпат» Ярослав Корда. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!», – сказано в сообщении львовского клуба.
Ранее на фронте погиб фанат «Динамо» Алексей Рубцов.
Отметим, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 6 танков и 14 БПЛА.
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