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Украина. Первая лига
07 декабря 2022, 13:59 |
175
0

Карпаты сообщили о гибели своего фаната на фронте

Ярослав Корда погиб, защищая Украину

07 декабря 2022, 13:59 |
175
0
Карпаты сообщили о гибели своего фаната на фронте
ФК Карпаты Львов

Футбольный клуб «Карпаты» Львов сообщил, что в войне с рашистскими оккупантами, защищая украинскую землю, при выполнении боевой задачи героически погиб фанат львовян Ярослав Корда.

«Защищая Украину, погиб фанат львовских «Карпат» Ярослав Корда. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!», – сказано в сообщении львовского клуба.

Ранее на фронте погиб фанат «Динамо» Алексей Рубцов.

Отметим, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 6 танков и 14 БПЛА.

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Карпаты Львов российско-украинская война смерть Ярослав Корда
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Источник ФК Карпаты Львов
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