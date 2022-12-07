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07 декабря 2022, 13:35 | Обновлено 07 декабря 2022, 13:36
1075
0

ВИДЕО. Свитолина показала Тони Паркеру, как умеет бросать в кольцо

Элина хороша не только в теннисе

07 декабря 2022, 13:35 | Обновлено 07 декабря 2022, 13:36
1075
0
ВИДЕО. Свитолина показала Тони Паркеру, как умеет бросать в кольцо
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, что настоящая спортсменка хороша не только в своем родном виде спорта.

Украинка продемонстрировала, что неплохо владеет навыками баскетбола, как минимум броском. На глазах звезднего экс-баскетболиста НБА и сборной Франции Тони Паркера Элина легко забросила двухочковый.

Отметим, что ранее Паркер побывал на традиционном благотворительном ежегодном гала-ужине, во время которого собирали средства, чтобы помочь украинцам не замерзнуть.

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благотворительность Элина Свитолина Тони Паркер
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Источник Sport.ua
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