ВИДЕО. Свитолина показала Тони Паркеру, как умеет бросать в кольцо
Элина хороша не только в теннисе
Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, что настоящая спортсменка хороша не только в своем родном виде спорта.
Украинка продемонстрировала, что неплохо владеет навыками баскетбола, как минимум броском. На глазах звезднего экс-баскетболиста НБА и сборной Франции Тони Паркера Элина легко забросила двухочковый.
Отметим, что ранее Паркер побывал на традиционном благотворительном ежегодном гала-ужине, во время которого собирали средства, чтобы помочь украинцам не замерзнуть.
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