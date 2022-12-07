ВИДЕО. Свитолина показала Тони Паркеру, как умеет бросать в кольцо

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, что настоящая спортсменка хороша не только в своем родном виде спорта.

Украинка продемонстрировала, что неплохо владеет навыками баскетбола, как минимум броском. На глазах звезднего экс-баскетболиста НБА и сборной Франции Тони Паркера Элина легко забросила двухочковый.

Отметим, что ранее Паркер побывал на традиционном благотворительном ежегодном гала-ужине, во время которого собирали средства, чтобы помочь украинцам не замерзнуть.