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03 декабря 2022, 17:17 |
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На благотворительном вечере Свитолиной собрали 170 тысяч евро на генераторы

Элина провела мероприятие вместе с дочкой

03 декабря 2022, 17:17 |
430
0
На благотворительном вечере Свитолиной собрали 170 тысяч евро на генераторы
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела традиционный благотворительный ежегодный гала-ужин, во время которого на этот раз собирали средства, чтобы помочь украинцам не замерзнуть.

На гала-ужине в Монако побывали спортсмены Андрей Шевченко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Тони Паркер, певец Олег Скрипка, ведущими выступили Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. В частности в списке лотов были флиска и украинский флаг с автографом президента Украины Владимира Зеленского.

В соцсетях Леся Никитюк сообщила, что за вечер удалось собрать 170 тысяч евро (почти 7 млн грн), чтобы приобрести генераторы для украинцев.

Отметим, что в прошлом году гала-ужин от фонда Свитолиной состоялся в Киеве.

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фото благотворительность Элина Свитолина
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Источник Большой теннис Украины
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