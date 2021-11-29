ФОТО. Кличко и Беленюк побывали на благотворительном вечере Свитолиной

26 ноября в Киеве прошел гала-ужин и благотворительный аукцион в рамках работы фонда первой ракетки Украины.



Среди гостей вечера можно было увидеть бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.



На аукционе с молотка ушли ракетка Элины Свитолиной, футболка Новака Джоковича и другие памятные лоты. Вырученные средства будут направлены на создание в Украине Детской международной теннисной академии.