ФОТО. Кличко и Беленюк побывали на благотворительном вечере Свитолиной

26 ноября в Киеве прошел гала-ужин и благотворительный аукцион в рамках работы фонда первой ракетки Украины.
Среди гостей вечера можно было увидеть бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.
На аукционе с молотка ушли ракетка Элины Свитолиной, футболка Новака Джоковича и другие памятные лоты. Вырученные средства будут направлены на создание в Украине Детской международной теннисной академии.
Источник — Instagram
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