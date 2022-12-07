Лацио запросил у Реала трансфер нападающего

Римский «Лацио» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса. Сообщается, будто итальянцы уже обратились к «галактикос» с запросом относительного перехода 29-летнего игрока из Доминиканской Республики.

Контракт Диаса с мадридским клубом действует до лета 2023 года и, скорее всего, вряд ли будет продлен.

В нынешнем сезоне-2022/2023 нападающий провел за «сливочных» во всех турнирах 5 матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит 60 миллионов евро на очередного бразильского вундеркинда.