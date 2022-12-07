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Италия
07 декабря 2022, 11:49 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:56
427
0

Лацио запросил у Реала трансфер нападающего

Римляне хотят усилить атаку

07 декабря 2022, 11:49 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:56
427
0
Лацио запросил у Реала трансфер нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариано Диас (с мячом)

Римский «Лацио» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса. Сообщается, будто итальянцы уже обратились к «галактикос» с запросом относительного перехода 29-летнего игрока из Доминиканской Республики.

Контракт Диаса с мадридским клубом действует до лета 2023 года и, скорее всего, вряд ли будет продлен.

В нынешнем сезоне-2022/2023 нападающий провел за «сливочных» во всех турнирах 5 матчей без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит 60 миллионов евро на очередного бразильского вундеркинда.

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Лацио Реал Мадрид Мариано Диас
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Источник Sport.ua
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