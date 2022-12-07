07.12.2022 13:00 - : -
Украина. Премьер лига07 декабря 2022, 10:51 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:07
75
0
Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 13:00 поединок УПЛ
07 декабря 2022, 10:51 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:07
75
0
В среду, 7 декабря, состоится отложенный матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Черноморец» Одесса.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится во Львове, на стадионе «Украина». Начало – в 13:00 по киевскому времени.
Поединок «Рух» – «Черноморец» будет транслировать телеканал УНИАН и YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Черноморец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 декабря 2022, 02:37 1
Голкипер испанцев отметил, что на этом чемпионате мира происходят сюрпризы
MMA | 07 декабря 2022, 01:35 2
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Футбол | 07.12.2022, 03:32
Футбол | 06.12.2022, 15:04
Биатлон | 06.12.2022, 13:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.12.2022, 11:11
06.12.2022, 12:28 4
05.12.2022, 19:11 1
06.12.2022, 08:00 2
05.12.2022, 20:29 4
05.12.2022, 20:42
05.12.2022, 17:24
06.12.2022, 23:59 6