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Чемпионат Украины
Рух Львов
07.12.2022 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 10:51 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:07
75
0

Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 13:00 поединок УПЛ

07 декабря 2022, 10:51 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:07
75
0
Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 7 декабря, состоится отложенный матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Черноморец» Одесса.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится во Львове, на стадионе «Украина». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Поединок «Рух» – «Черноморец» будет транслировать телеканал УНИАН и YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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