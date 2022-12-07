В среду, 7 декабря, состоится отложенный матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Черноморец» Одесса.

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Игра состоится во Львове, на стадионе «Украина». Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Поединок «Рух» – «Черноморец» будет транслировать телеканал УНИАН и YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Черноморец».