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  4. Фернанду САНТУШ: «Мы с Роналду сохраняем профессиональные отношения»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 10:32 | Обновлено 07 декабря 2022, 10:44
644
0

Фернанду САНТУШ: «Мы с Роналду сохраняем профессиональные отношения»

Португальский тренер – о матче со Швейцарией и поведении Роналду

07 декабря 2022, 10:32 | Обновлено 07 декабря 2022, 10:44
644
0
Фернанду САНТУШ: «Мы с Роналду сохраняем профессиональные отношения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду (справа)

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии, в котором его подопечные добились победы со счетом 6:1.

Также специалист пояснил свои отношения с нападающим Криштиану Роналду, которого на игру со швейцарцами он оставил в запасе, а выпустил на замену только на 74-й минуте.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Фернанду Сантуш Португалия - Швейцария
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Источник Sport.ua
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