Фернанду САНТУШ: «Мы с Роналду сохраняем профессиональные отношения»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии, в котором его подопечные добились победы со счетом 6:1.

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Также специалист пояснил свои отношения с нападающим Криштиану Роналду, которого на игру со швейцарцами он оставил в запасе, а выпустил на замену только на 74-й минуте.