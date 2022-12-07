Чемпионат мира07 декабря 2022, 10:32 | Обновлено 07 декабря 2022, 10:44
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Фернанду САНТУШ: «Мы с Роналду сохраняем профессиональные отношения»
Португальский тренер – о матче со Швейцарией и поведении Роналду
07 декабря 2022, 10:32 | Обновлено 07 декабря 2022, 10:44
644
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Швейцарии, в котором его подопечные добились победы со счетом 6:1.
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Также специалист пояснил свои отношения с нападающим Криштиану Роналду, которого на игру со швейцарцами он оставил в запасе, а выпустил на замену только на 74-й минуте.
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