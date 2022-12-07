Клаудио ТАФФАРЕЛ: «Бразилия выглядит спокойной, но сосредоточенной»

56-летний экс-вратарь сборной Бразилии Клаудио Таффарел высказал мнение о выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Команда Тите, как известно, вышла в четвертьфинал мундиаля, разгромив в 1/8 финала команду Южной Кореи – 4:1.

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«Вижу, как игроки радуются, когда выходят на поле. В них чувствуется нечто искреннее, исходящее изнутри. Команда выглядит спокойной, но сосредоточенной. Так было на ЧМ-1994. Важно, чтобы Неймар мог играть, ведь его присутствие помогает раскрываться всем остальным», – заявил Таффарел.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет 9 декабря с командой Хорватии.