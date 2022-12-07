Чемпионат мира07 декабря 2022, 09:14 | Обновлено 07 декабря 2022, 09:19
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Бруну Фернандеш раскрыл секрет успеха Рамуша
Португальский полузащитник – о партнере-нападающем по сборной страны
07 декабря 2022, 09:14 | Обновлено 07 декабря 2022, 09:19
476
0
Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш дал оценку игре Гонсалу Рамуша в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарией (6:1). 21-летний форвард Гонсалу Рамуш, напомним, стал автором хет-трика в ворота альпийской сборной.
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«Он должен делать больше. Но он прислушивался к нашим советам, пока мы играли в карты. Именно поэтому он так играет», – заявил Бруну Фернандеш.
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