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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 09:14 | Обновлено 07 декабря 2022, 09:19
476
0

Бруну Фернандеш раскрыл секрет успеха Рамуша

Португальский полузащитник – о партнере-нападающем по сборной страны

07 декабря 2022, 09:14 | Обновлено 07 декабря 2022, 09:19
476
0
Бруну Фернандеш раскрыл секрет успеха Рамуша
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш дал оценку игре Гонсалу Рамуша в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарией (6:1). 21-летний форвард Гонсалу Рамуш, напомним, стал автором хет-трика в ворота альпийской сборной.

«Он должен делать больше. Но он прислушивался к нашим советам, пока мы играли в карты. Именно поэтому он так играет», – заявил Бруну Фернандеш.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу Гонсалу Рамуш Бруну Фернандеш
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Источник Record.pt
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