Рио ФЕРДИНАНД: «Это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни»
Бывший футболист – о команде Гарета Саутгейта на ЧМ-2022
Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о выступлении национальной сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Родоначальники футбола, как известно, вышли в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 финала сборную Сенегала со счетом 3:0.
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«Я думаю, что Англия – это та команда, глядя на которую другие сборные думают: «Мы не хотим играть против них». Я уверен в этих игроках, это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни. У них есть уверенность и атмосфера, которую они создают», – заявил Ферндинанд в эфире ITV.
В четвертьфинале ЧМ-2022 англичане 10 декабря встретятся со сборной Франции.
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