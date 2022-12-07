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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 08:33 | Обновлено 07 декабря 2022, 08:40
531
1

Рио ФЕРДИНАНД: «Это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни»

Бывший футболист – о команде Гарета Саутгейта на ЧМ-2022

07 декабря 2022, 08:33 | Обновлено 07 декабря 2022, 08:40
531
1
Рио ФЕРДИНАНД: «Это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказал мнение о выступлении национальной сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Родоначальники футбола, как известно, вышли в четвертьфинал турнира, обыграв в 1/8 финала сборную Сенегала со счетом 3:0.

«Я думаю, что Англия – это та команда, глядя на которую другие сборные думают: «Мы не хотим играть против них». Я уверен в этих игроках, это лучшая сборная Англии, которую я видел в своей жизни. У них есть уверенность и атмосфера, которую они создают», – заявил Ферндинанд в эфире ITV.

В четвертьфинале ЧМ-2022 англичане 10 декабря встретятся со сборной Франции.

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ЧМ-2022 по футболу Рио Фердинанд сборная Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Ага, ось програють Франції (а скоріш за все так воно і буде) - тоді де й подінуться їхні переможні реляції.
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