Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио РАМОС: «Испания не проигрывает, она учится»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 07:52 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:55
146
0

Серхио РАМОС: «Испания не проигрывает, она учится»

Испанский защитник – о фиаско сборной страны на ЧМ-2022

07 декабря 2022, 07:52 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:55
146
0
Серхио РАМОС: «Испания не проигрывает, она учится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Игрок обороны французского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал поражение национальной сборной Испании от команды Марокко (0:0, пенальти 0-3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Сегодня как никогда гордимся нашим флагом, гордимся своей страной и гордимся нашими игроками. Испания не проигрывает, она учится. Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся и будем сильнее. Вперед, Испания!» - написал Рамос в своем Инстаграме.

По теме:
Преемник Энрике. Есть кандидат на пост наставника сборной Испании
Провели 28 голов. Так много мячей в 1/8 финала ЧМ ранее не забивали
Большой вклад в разгром. Назван лучший игрок матча Португалии и Швейцарии
ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу Марокко - Испания Серхио Рамос
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Футбол | 06 декабря 2022, 19:50 45
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко

Команда Луиса Энрике не подтвердила статус фаворита матча 1/8 финала

Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ
Футбол | 06 декабря 2022, 22:55 2
Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ
Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ

В более раннем возрасте хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 06.12.2022, 08:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Фернанду САНТУШ: «Криштиану Роналду проявил себя как настоящий капитан»
Футбол | 07.12.2022, 00:55
Фернанду САНТУШ: «Криштиану Роналду проявил себя как настоящий капитан»
Фернанду САНТУШ: «Криштиану Роналду проявил себя как настоящий капитан»
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Футбол | 06.12.2022, 23:05
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
05.12.2022, 08:39
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 8
Футбол
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
06.12.2022, 12:28 4
Бокс
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
05.12.2022, 20:29 4
Бокс
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
05.12.2022, 17:59 1
Футбол
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
05.12.2022, 23:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности