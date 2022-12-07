Серхио РАМОС: «Испания не проигрывает, она учится»
Испанский защитник – о фиаско сборной страны на ЧМ-2022
Игрок обороны французского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал поражение национальной сборной Испании от команды Марокко (0:0, пенальти 0-3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Сегодня как никогда гордимся нашим флагом, гордимся своей страной и гордимся нашими игроками. Испания не проигрывает, она учится. Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся и будем сильнее. Вперед, Испания!» - написал Рамос в своем Инстаграме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Луиса Энрике не подтвердила статус фаворита матча 1/8 финала
В более раннем возрасте хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле