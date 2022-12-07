Серхио РАМОС: «Испания не проигрывает, она учится»

Игрок обороны французского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал поражение национальной сборной Испании от команды Марокко (0:0, пенальти 0-3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

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«Сегодня как никогда гордимся нашим флагом, гордимся своей страной и гордимся нашими игроками. Испания не проигрывает, она учится. Испания падает, спотыкается, но встает и продолжает лидировать. Мы вернемся и будем сильнее. Вперед, Испания!» - написал Рамос в своем Инстаграме.