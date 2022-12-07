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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 07:33 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:37
911
0

Преемник Энрике. Есть кандидат на пост наставника сборной Испании

«Фурию роху» ждет тренерская рокировка

07 декабря 2022, 07:33 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:37
911
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Преемник Энрике. Есть кандидат на пост наставника сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Сменить Луиса Энрике во главе сборной Испании может бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Как известно, во вторник, 6 декабря, сборная Испании завершила свои выступления на чемпионате мира в Катаре. Она в матче 1/8 финала проиграла по пенальти команде Марокко – 0:0, пенальти 0-3.

Испанские СМИ еще до старта мундиаля утверждали, что 52-летний Энрике вне зависимости от результата выступления команды в Катаре после турнира покинет тренерский мостик в национальной сборной. Если это случиться, то заменить его с большой долей вероятности будет призван именно Мартинес. Он, напомним, на ЧМ-2022 не смог вывести сборную Бельгии из группы.

1 декабря Роберто Мартинес уведомил, что покидает пост наставника бельгийцев. На ЧМ-2018 он привел команду к третьему месту.

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Роберто Мартинес Луис Энрике сборная Испании по футболу
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Источник Onda Cero
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