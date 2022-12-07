Унаи СИМОН: «Вылет от Марокко – реальность, и мы должны возвращаться домой»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон прокомментировал поражение в матче 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пен. 0:3):

«Я думаю, что все 120 минут игры мы превосходили соперника. Но это не имеет большого значения, если мы не поражаем ворота. В серии пенальти они были лучше. И это позволило им выйти в четвертьфинал.

Мы видим, что на чемпионате мира случаются сюрпризы. Мы не смогли преодолеть этот раунд и не ожидали, что вылетим в матче с Марокко. Но это реальность, и мы должны возвращаться домой».