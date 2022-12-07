Гонсалу РАМУШ: «Роналду говорил со мной так же, как со всеми»

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Все случилось очень быстро. Начну ли я в основе следующую игру? Это вопрос, который надо задавать не мне.

Как отреагировал Криштиану Роналду на то, что заявлен в запасе? Он говорил со мной так же, как со всеми. Он капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо».

21-летний Гонсалу Рамуш, выйдя в основе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик на ЧМ-2022. Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022, где сыграет против команды Марокко.