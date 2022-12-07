ВИДЕО. Как выглядел победный пенальти Марокко в матче с Испанией с трибун
Ашраф Хакими поставил победную точку в матче 1/8 финала ЧМ-2022
Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Марокко и Испании.
Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.
Победный пенальти на счету захисника ПСЖ Ашрафа Хакими, который забил его паненкой. После этого команда взорвалась от радостных эмоций и подбежала к трибуне с марокканскими болельщиками.
В 1/4 финала сборная Марокко сразится против португальцев 10 декабря.
Марокко – Испания – 0:0 (серия пен. 3:0)
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