ВИДЕО. Как выглядел победный пенальти Марокко в матче с Испанией с трибун

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Марокко и Испании.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.

Победный пенальти на счету захисника ПСЖ Ашрафа Хакими, который забил его паненкой. После этого команда взорвалась от радостных эмоций и подбежала к трибуне с марокканскими болельщиками.

В 1/4 финала сборная Марокко сразится против португальцев 10 декабря.

Марокко – Испания – 0:0 (серия пен. 3:0)