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  4. Сборная Марокко – четвертая африканская команда в 1/4 финала в истории ЧМ
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 23:45 |
560
0

Сборная Марокко – четвертая африканская команда в 1/4 финала в истории ЧМ

Еще одна попытка превзойти достижение команд с Черного континента

06 декабря 2022, 23:45 |
560
0
Сборная Марокко – четвертая африканская команда в 1/4 финала в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.

Благодаря этой победе сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу, став всего четвертой командой из Африки, которой удавалось войти в восьмерку лучших на мундиале.

Ранее это удавалось сборным Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010), но все они в итоге не смогли пробиться в полуфинал.

В 1/4 финала сборная Марокко сразится против португальцев 10 декабря.

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Источник Sport.ua
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