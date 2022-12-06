Сборная Марокко – четвертая африканская команда в 1/4 финала в истории ЧМ
Еще одна попытка превзойти достижение команд с Черного континента
Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Марокко и Испании.
Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В экстра-таймах также команды не смогли забить, а в серии пенальти футболисты сборной Марокко успешно реализовали три 11-метровых, а Испания – 0.
Благодаря этой победе сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу, став всего четвертой командой из Африки, которой удавалось войти в восьмерку лучших на мундиале.
Ранее это удавалось сборным Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010), но все они в итоге не смогли пробиться в полуфинал.
В 1/4 финала сборная Марокко сразится против португальцев 10 декабря.
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