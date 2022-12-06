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  4. Удача или мастерство? Португалия забила Швейцарии 6 голов с 2.36 xG
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2022, 23:28
794
0

Удача или мастерство? Португалия забила Швейцарии 6 голов с 2.36 xG

Из 9 ударов в створ не забили всего три

06 декабря 2022, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2022, 23:28
794
0
Удача или мастерство? Португалия забила Швейцарии 6 голов с 2.36 xG
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Португалии и Швейцарии (6:1).

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Сборная Португалии девять раз прицельно пробила по воротах соперников и забила 6 мячей. При этом показатель ожидаемых забитых голов составил xG=2.36.

В свою очередь, швейцарцы нанесли по воротам Диогу Кошты 3 прицельных удара и один раз поразили ворота. Показатель ожидаемых забитых голов составил xG=1.37.

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