Удача или мастерство? Португалия забила Швейцарии 6 голов с 2.36 xG

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Португалии и Швейцарии (6:1).

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Сборная Португалии девять раз прицельно пробила по воротах соперников и забила 6 мячей. При этом показатель ожидаемых забитых голов составил xG=2.36.

В свою очередь, швейцарцы нанесли по воротам Диогу Кошты 3 прицельных удара и один раз поразили ворота. Показатель ожидаемых забитых голов составил xG=1.37.