Чемпионат мира06 декабря 2022, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2022, 23:28
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Удача или мастерство? Португалия забила Швейцарии 6 голов с 2.36 xG
Из 9 ударов в створ не забили всего три
06 декабря 2022, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2022, 23:28
794
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Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Португалии и Швейцарии (6:1).
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Сборная Португалии девять раз прицельно пробила по воротах соперников и забила 6 мячей. При этом показатель ожидаемых забитых голов составил xG=2.36.
В свою очередь, швейцарцы нанесли по воротам Диогу Кошты 3 прицельных удара и один раз поразили ворота. Показатель ожидаемых забитых голов составил xG=1.37.
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