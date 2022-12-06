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  4. Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 22:55 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:22
2663
3

Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ

В более раннем возрасте хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле

06 декабря 2022, 22:55 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:22
2663
3
Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Португалии и Швейцарии (6:1).

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21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который в стартовом составе заменил Криштиану Роналду, оформил хет-трик, а также отметился результативной передачей.

Отметим, что это первый хет-трик на чемпионате мира в Катаре.

Он стал первым игроком, сделавшим хет-трик на своем первом старте на чемпионате мира после немца Мирослава Клозе на ЧМ-2002 в матче с Саудовской Аравией (8:0). В более раннем возрасте хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле.

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Источник Opta
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Комментарии 2
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Виктор Козаченко
Хорошо, что Жюст Фонтен не читает это. Или Томаш Скухравы.. 
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На его месте мог быть Мудрик или Довбик.
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