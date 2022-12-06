Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Португалии и Швейцарии (6:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, который в стартовом составе заменил Криштиану Роналду, оформил хет-трик, а также отметился результативной передачей.

Отметим, что это первый хет-трик на чемпионате мира в Катаре.

Он стал первым игроком, сделавшим хет-трик на своем первом старте на чемпионате мира после немца Мирослава Клозе на ЧМ-2002 в матче с Саудовской Аравией (8:0). В более раннем возрасте хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле.