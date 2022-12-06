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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 22:37 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:41
305
0

Марокко и Испания оформили «экстратаймовый» юбилей

В матче этих команд 70-й раз в истории мундиалей было назначено дополнительное время

06 декабря 2022, 22:37 | Обновлено 06 декабря 2022, 22:41
305
0
Марокко и Испания оформили «экстратаймовый» юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч между сборными Марокко и Испании (0:0; пен 3:0) стал 70-м в истории мировых первенств, продолжавшимся более 90 минут. В 34-х случаях победитель определился в дополнительное время, в 32-х – в серии пенальти, в 4-х – после переигровки. В экстратаймах довелось поиграть командам из 45 стран. Чаще других Германии (ФРГ), Италии – по 11 раз, Англии – 10, Аргентине – 9, Испании, Франции – по 8, Бразилии – 7, Бельгии и Нидерландам – по 6.

Наибольших успехов добились аргентинцы и немцы, которые в 7 случаях проходили дальше, наименьших – англичане, испанцы и нидерландцы, по 5 раз сходившие с дистанции.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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