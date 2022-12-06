ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги года, а также рассказала о традиционном благотворительном ежегодном гала-ужине, во время которого на этот раз собирали средства, чтобы помочь украинцам не замерзнуть.

«Этот год был для меня одновременно как самым счастливым, так и самым трагичным. Когда мы с Гаэлем узнали о моей беременности, в Украину ворвалась война. Даже сейчас я не могу описать все свои ощущения в этот момент. Мне было невероятно больно. Я чувствовала себя бессильной, потому что не могла остановить эту ужасную войну. Но я приняла решение действовать.

2 декабря мы провели третий благотворительный вечер. На нем нам удалось собрать более 240 000 € для Благотворительного фонда Элины Светолиной, а также для программы United24, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому я хочу поблагодарить моих любимых друзей, гостей и партнеров!

Не важно, что будет ждать нас в будущем. Мы будем продолжать делать все возможное для Украины и наших молодых талантов. Слава Украине!», – написала Свитолина в инстаграме.