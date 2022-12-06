Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
Другие новости
06 декабря 2022, 22:45 |
813
0

ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»

Украинская теннисистка – о рождении дочки, войне и благотворительном гала-ужине

06 декабря 2022, 22:45 |
813
0
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
Инстаграм Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги года, а также рассказала о традиционном благотворительном ежегодном гала-ужине, во время которого на этот раз собирали средства, чтобы помочь украинцам не замерзнуть.

«Этот год был для меня одновременно как самым счастливым, так и самым трагичным. Когда мы с Гаэлем узнали о моей беременности, в Украину ворвалась война. Даже сейчас я не могу описать все свои ощущения в этот момент. Мне было невероятно больно. Я чувствовала себя бессильной, потому что не могла остановить эту ужасную войну. Но я приняла решение действовать.

2 декабря мы провели третий благотворительный вечер. На нем нам удалось собрать более 240 000 € для Благотворительного фонда Элины Светолиной, а также для программы United24, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому я хочу поблагодарить моих любимых друзей, гостей и партнеров!

Не важно, что будет ждать нас в будущем. Мы будем продолжать делать все возможное для Украины и наших молодых талантов. Слава Украине!», – написала Свитолина в инстаграме.

По теме:
ФОТО. Надаль с пивом болеет за Испанию в матче с Марокко
ФОТО. Они развивают украинский футбол! Сколько получают руководители УАФ?
ФОТО. Сборная Нидерландов вышла в море
фото благотворительность Элина Свитолина Гаэль Монфис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05 декабря 2022, 23:34 0
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
Футбол | 06 декабря 2022, 19:32 2
Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе

Звездный португалец не выйдет в старте Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Футбол | 06.12.2022, 16:04
Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Бессильна против фаворита. Володько завершила одиночные выступления в Дубае
Теннис | 06.12.2022, 14:01
Бессильна против фаворита. Володько завершила одиночные выступления в Дубае
Бессильна против фаворита. Володько завершила одиночные выступления в Дубае
Босанова зажигательнее чем K-pop. Бразилия выбила Южную Корею из ЧМ-2022
Футбол | 05.12.2022, 22:58
Босанова зажигательнее чем K-pop. Бразилия выбила Южную Корею из ЧМ-2022
Босанова зажигательнее чем K-pop. Бразилия выбила Южную Корею из ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пропаганда на высшем уровне. На россии заявили, что «рф уже взяла Киев»
Пропаганда на высшем уровне. На россии заявили, что «рф уже взяла Киев»
04.12.2022, 16:45 6
Война
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 13
Бокс
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
05.12.2022, 19:44 30
Футбол
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 8
Футбол
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
05.12.2022, 20:42
Футбол
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
05.12.2022, 17:24
Футбол
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
05.12.2022, 20:29 4
Бокс
ВИДЕО. Как российский вертолет Ка-52 встретился с украинской ракетой
ВИДЕО. Как российский вертолет Ка-52 встретился с украинской ракетой
05.12.2022, 12:06 7
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности