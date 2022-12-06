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  4. Пепе установил рекорд и обошел Роналду
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 22:25 |
1579
0

Пепе установил рекорд и обошел Роналду

Ветеран выглядит прекрасно

06 декабря 2022, 22:25 |
1579
0
Пепе установил рекорд и обошел Роналду

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии. На 33-й минуте преимущество португальцев удвоил 39-летний Пепе после навеса с углового ( 4:1, идет второй тайм).

Пепе установил рекорд плей-офф ЧМ, забив Швейцарии. Он стал самым возрастным автором гола в матчах плей-офф на чемпионатах мира. Сегодня Пепе 39 лет и 283 дня. Он опередил камерунца Роже Милла, которsй забил в 1990 в воpрасте 38 лет.

Он также стал автором самого возрастного гола в истории сборной Португалии на чемпионатах мира, превзойдя результат 37-летнего Криштиану Роналду, который также уже забивал на ЧМ-2022.

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Источник Sport.ua
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