Чемпионат мира06 декабря 2022, 21:35 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:54
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ВИДЕО. На старости лет забил. Пепе удвоил преимущество Португалии
39-летний защитник отметился в ворота Швейцарии на 33-й минуте
06 декабря 2022, 21:35 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:54
1403
0
Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.
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На 17-й минуте игры форвард «Бенфики» Гонсалу Рамус открыл счет в матче после передачи Жоау Феликса. Нападающий после хорошего паса партнера точным ударом забил в девятку. На 33-й минуте преимущество португальцев удвоил 39-летний Пепе после навеса с углового.
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