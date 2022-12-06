ВИДЕО. На старости лет забил. Пепе удвоил преимущество Португалии

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

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На 17-й минуте игры форвард «Бенфики» Гонсалу Рамус открыл счет в матче после передачи Жоау Феликса. Нападающий после хорошего паса партнера точным ударом забил в девятку. На 33-й минуте преимущество португальцев удвоил 39-летний Пепе после навеса с углового.