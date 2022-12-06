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  4. Лучше всех в плей-офф. Защита Марокко отлично показывает себя на ЧМ-2022
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 21:55 |
917
0

Лучше всех в плей-офф. Защита Марокко отлично показывает себя на ЧМ-2022

Марокканцы пропустили всего 1 гол за 4 матча на этом Мундиале

06 декабря 2022, 21:55 |
917
0
Лучше всех в плей-офф. Защита Марокко отлично показывает себя на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал турнира после серии пенальти, где марокканцы победили испанцев 3:0.

Интересно, что сборная Марокко пропустила на ЧМ-2022 лишь один гол – меньше нет ни у кого.

Команде Валида Реграги сумела забить лишь Канада. Еще три игры – с Хорватией (0:0), Бельгией (2:0) и Испанией (0:0, 3:0 по пенальти) – завершились без пропущенных голов.

Отметим, что еще одна сборная, которой сумели забить лишь раз, Тунис, покинула турнир по итогам группового этапа.

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Источник Sport.ua
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