Лучше всех в плей-офф. Защита Марокко отлично показывает себя на ЧМ-2022

Во вторник, 6 декабря, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал турнира после серии пенальти, где марокканцы победили испанцев 3:0.

Интересно, что сборная Марокко пропустила на ЧМ-2022 лишь один гол – меньше нет ни у кого.

Команде Валида Реграги сумела забить лишь Канада. Еще три игры – с Хорватией (0:0), Бельгией (2:0) и Испанией (0:0, 3:0 по пенальти) – завершились без пропущенных голов.

Отметим, что еще одна сборная, которой сумели забить лишь раз, Тунис, покинула турнир по итогам группового этапа.