Чемпионат мира06 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:38
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ВИДЕО. Тактика работает. Рамуш, вышедший вместо Роналду, забил Швейцарии
Форвард «Бенфики» открыл счет на 17-й минуте игры
06 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:38
1855
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Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.
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На 17-й минуте игры форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш открыл счет в матче после передачи Жоау Феликса. Нападающий после хорошего паса партнера точным ударом забил в девятку.
Отметим, что Рамос заменил звездного Криштиану Роналду в старте. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что это «такая тактика».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
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