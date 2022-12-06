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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:38
1855
0

ВИДЕО. Тактика работает. Рамуш, вышедший вместо Роналду, забил Швейцарии

Форвард «Бенфики» открыл счет на 17-й минуте игры

06 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:38
1855
0
ВИДЕО. Тактика работает. Рамуш, вышедший вместо Роналду, забил Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Рамос

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

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На 17-й минуте игры форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш открыл счет в матче после передачи Жоау Феликса. Нападающий после хорошего паса партнера точным ударом забил в девятку.

Отметим, что Рамос заменил звездного Криштиану Роналду в старте. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что это «такая тактика».

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Источник Sport.ua
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