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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:10
2575
0

Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча

Яссин Буну не пропустил ни одного пенальти против Испании

06 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:10
2575
0
Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Яссин Буну

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал после серии пенальти.

В послематчевой серии пенальти Яссин Буну повторил подвиг украинского голкипера Александра Шовковского, который на ЧМ-2006 удержал свои ворота сухими в серии пенальти против Швейцарии.

Голкипер марокканской сборной не пропустил ни одного мяча в серии пенальти: Сарабия пробил в штангу, а удары Солера и Бускетса он успешно отбил. Сборная Марокко с одиннадцатиметровой отметки промахнулась лишь раз и как итог – 3:0 в серии пенальти.

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Источник Sport.ua
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