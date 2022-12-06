Повторил рекорд Шовковского. Вратарь сборной Марокко – герой матча

Во вторник, 6 декабря, завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании. Игра завершилась сенсационным проходом Марокко в четвертьфинал после серии пенальти.

В послематчевой серии пенальти Яссин Буну повторил подвиг украинского голкипера Александра Шовковского, который на ЧМ-2006 удержал свои ворота сухими в серии пенальти против Швейцарии.

Голкипер марокканской сборной не пропустил ни одного мяча в серии пенальти: Сарабия пробил в штангу, а удары Солера и Бускетса он успешно отбил. Сборная Марокко с одиннадцатиметровой отметки промахнулась лишь раз и как итог – 3:0 в серии пенальти.