Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
Звездный португалец не выйдет в старте Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022
Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Португалии и Швейцарии.
Сообщается, что форвард национальной португальской команды Криштиану Роналду не выйдет в основе на этот поединок.
Решение об этом было принято сегодня. Вместо Роналду на поле, вероятно, выйдет 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш.
Отметим, что ранее Роналду был недоволен тем, что главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш менял его в каждом матче группового этапа.
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