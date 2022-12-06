Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Португалии и Швейцарии.

Сообщается, что форвард национальной португальской команды Криштиану Роналду не выйдет в основе на этот поединок.

Решение об этом было принято сегодня. Вместо Роналду на поле, вероятно, выйдет 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш.

Отметим, что ранее Роналду был недоволен тем, что главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш менял его в каждом матче группового этапа.