Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 19:32 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:52
1438
1

Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе

Звездный португалец не выйдет в старте Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022

06 декабря 2022, 19:32 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:52
1438
1
Доигрался. Источник заявил, что Роналду начнет матч со Швейцарией в запасе
Twitter

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Португалии и Швейцарии.

Сообщается, что форвард национальной португальской команды Криштиану Роналду не выйдет в основе на этот поединок.

Решение об этом было принято сегодня. Вместо Роналду на поле, вероятно, выйдет 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш.

Отметим, что ранее Роналду был недоволен тем, что главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш менял его в каждом матче группового этапа.

По теме:
Португалия – Швейцария. Роналду – в запасе! Стартовые составы на матч
Португалия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Марокко – Испания. Мората снова остался в запасе
Фернанду Сантуш Криштиану Роналду стартовые составы сборная Португалии по футболу сборная Швейцарии по футболу Португалия - Швейцария Гонсалу Рамуш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Record
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Футбол | 06 декабря 2022, 16:04 4
Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера
Ювентус проявляет интерес к вратарю Шахтера

Анатолий Трубин может перебраться в итальянскую Серию А

17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
Биатлон | 06 декабря 2022, 13:46 5
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира

Александра получит шанс показать себя на Кубке мира

Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Футбол | 05.12.2022, 17:24
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Футбол | 05.12.2022, 23:01
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Известны три из четырех четвертьфинальных пар ЧМ-2022
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 06.12.2022, 11:11
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rollins994
может 1/8 ? не 1/4
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
05.12.2022, 09:45 1
Бокс
ВИДЕО. Как российский вертолет Ка-52 встретился с украинской ракетой
ВИДЕО. Как российский вертолет Ка-52 встретился с украинской ракетой
05.12.2022, 12:06 5
Война
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 08:00 2
Футбол
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
05.12.2022, 17:59 1
Футбол
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
05.12.2022, 23:34
Футбол
Пропаганда на высшем уровне. На россии заявили, что «рф уже взяла Киев»
Пропаганда на высшем уровне. На россии заявили, что «рф уже взяла Киев»
04.12.2022, 16:45 6
Война
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
05.12.2022, 20:29 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности