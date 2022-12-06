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  4. РУНИ: «Я равнялся на игроков Эвертона, но потом понял, что они – дерьмо»
Англия
06 декабря 2022, 19:12 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:50
1131
0

РУНИ: «Я равнялся на игроков Эвертона, но потом понял, что они – дерьмо»

Легенда сборной Англии резко высказался о своих бывших одноклубниках

06 декабря 2022, 19:12 | Обновлено 06 декабря 2022, 19:50
1131
0
РУНИ: «Я равнялся на игроков Эвертона, но потом понял, что они – дерьмо»
Instagram. Уэйн Руни

Легендарный футболист сборной Англии Уэйн Руни заявил, что некоторые из его партнеров по его первому клубу «Эвертон» были «дерьмом»:

«Это безумие, как все быстро изменилось. Помню, я рос, наблюдая за Данканом Фергюсоном, Стаббси, а затем я стал тренироваться с ними каждый день, играть с ними, и я помню, что быстро понял: «Они – дерьмо».

Конечно, не все они, но некоторые из тех игроков. Я думал: «Что здесь творится? Нам нужно купить игроков получше». Думаю, во мне говорил фанат. Я не мог поверить, насколько плохи некоторые из них.

Помню, я думал: «Я лучше, чем все эти игроки». Не хочу проявить неуважение к ним, но некоторые из них просто были недостаточно хороши, и они никогда не должны были играть за «Эвертон». Я думал, этот шаг дастся мне сложнее».

Ранее Руни распределил роли между лучшими игроками мира.

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Уэйн Руни Эвертон
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Источник Sport.ua
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