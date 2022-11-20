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  4. Уэйн РУНИ: «Я бы поставил Месси в старт, а Роналду – вне состава»
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 19:48 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:54
727
2

Уэйн РУНИ: «Я бы поставил Месси в старт, а Роналду – вне состава»

Легендарный английский форвард распределил роли между лучшими игроками мира

20 ноября 2022, 19:48 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:54
727
2
Уэйн РУНИ: «Я бы поставил Месси в старт, а Роналду – вне состава»
Twitter. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Легенда английского футбола Уэйн Руни распределил роли между Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Гарри Кейном.

Во время передачи, посвященной началу ЧМ-2022, главному тренеру «Ди Си Юнайтед» было предложено выбрать, кого из футболистов, присутствующих на мундиале, он бы выпустил в стартовом составе, кого оставил бы на скамейке, а кого вообще не включил бы в заявку:

«Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку, а Роналду – вне состава».

Отметим, что ранее Руни также сделал выбор в пользу Месси, на вопрос кто лучше: Месси или Роналду?

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Уэйн Руни Криштиану Роналду Лионель Месси Гарри Кейн ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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mikeUkraineTheBest
Руни а тебя куда поставить?
Разве что мячи подавать.
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Leon LeGa
Иногда лучше промолчать, чем говорить...
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