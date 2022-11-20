Уэйн РУНИ: «Я бы поставил Месси в старт, а Роналду – вне состава»

Легенда английского футбола Уэйн Руни распределил роли между Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Гарри Кейном.

Во время передачи, посвященной началу ЧМ-2022, главному тренеру «Ди Си Юнайтед» было предложено выбрать, кого из футболистов, присутствующих на мундиале, он бы выпустил в стартовом составе, кого оставил бы на скамейке, а кого вообще не включил бы в заявку:

«Я бы поставил Месси в старт, Кейна отправил бы на скамейку, а Роналду – вне состава».



Отметим, что ранее Руни также сделал выбор в пользу Месси, на вопрос кто лучше: Месси или Роналду?