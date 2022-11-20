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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 01:45 |
104
0

Неожиданный выбор. Руни ответил, кто лучше: Месси или Роналду?

Легенда английского футбола не отдал предпочтение бывшему одноклубнику

20 ноября 2022, 01:45 |
104
0
Неожиданный выбор. Руни ответил, кто лучше: Месси или Роналду?
Twitter. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Экс-нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду с форвардом французского «ПСЖ» Лионелем Месси:

«У каждого собственное мнение по поводу Месси и Роналду, но я неоднократно говорил, что считаю Месси лучше. Я пересмотрел много видео с Диего Марадоной, который имел схожие характеристики, но Месси лучше. У него есть все – я имею в виду, как он контролирует игру, его дриблинг, его результативные передачи, в то время как Роналду можно назвать просто бомбардиром.

Если Месси или Роналду выиграют чемпионат мира, это стало бы замечательной историей для футбола».

Отметим, что Месси и Роналду сыграют на ЧМ-2022 в Катаре. Лионель вместе с Аргентиной в группе С встретится с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией, а Криштиану с Португалией в группе H проведет матчи против Уругвая, Ганы и Южной Кореи.

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ЧМ-2022 по футболу Уэйн Руни Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник The Times
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