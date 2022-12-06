Турция06 декабря 2022, 18:20 |
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Он был на ЧМ-2022. Адана Демирспор быстро нашла замену Ракицкому
Джоэл Уотерман в ближайшее время присоединится к турецкому клубу
06 декабря 2022, 18:20 |
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Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» в ближайшее время подпишет канадского защитника Джоэла Уотермана.
Уотерман с 2020 года выступал за канадский клуб «Клёб де Фут Монреаль». В национальной сборной он дебютировал в ноябре этого года в товарищеском матче против «Бахрейна» (2:2). На ЧМ-2022 в Катаре был в заявке на все три матча, но на поле не выходил.
Отметим, что ранее «Адана Демирспор» расторгла контракт с украинским защитником Ярославом Ракицким.
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