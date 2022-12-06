Он был на ЧМ-2022. Адана Демирспор быстро нашла замену Ракицкому

Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» в ближайшее время подпишет канадского защитника Джоэла Уотермана.

Уотерман с 2020 года выступал за канадский клуб «Клёб де Фут Монреаль». В национальной сборной он дебютировал в ноябре этого года в товарищеском матче против «Бахрейна» (2:2). На ЧМ-2022 в Катаре был в заявке на все три матча, но на поле не выходил.

Отметим, что ранее «Адана Демирспор» расторгла контракт с украинским защитником Ярославом Ракицким.