В среду, 7 декабря, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и одесский «Черноморец». Последняя игра календарного года в УПЛ пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 13:00.

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Игру будет судить арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский.

«Рух» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямая трансляция будет доступна на телеканале УНИАН и YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Черноморец».