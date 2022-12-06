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Украина. Премьер лига
06 декабря 2022, 18:05 |
116
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Черноморец

Во Львове состоится перенесенный матч 14 тура Украинской Премьер-лиги

06 декабря 2022, 18:05 |
116
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Черноморец
Инстаграм Руха

В среду, 7 декабря, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и одесский «Черноморец». Последняя игра календарного года в УПЛ пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский.

«Рух» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямая трансляция будет доступна на телеканале УНИАН и YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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