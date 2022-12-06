Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Черноморец
Во Львове состоится перенесенный матч 14 тура Украинской Премьер-лиги
В среду, 7 декабря, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и одесский «Черноморец». Последняя игра календарного года в УПЛ пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру будет судить арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский.
«Рух» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямая трансляция будет доступна на телеканале УНИАН и YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Черноморец».
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