И президент, и аналитик. Макрон дал свой прогноз на матч Англия – Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон дал свой прогноз на предстоящий матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Англии и Франции:

«Чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы, поэтому следует дождаться дня накануне матча. Если говорить об общем прогнозе, не сомневаюсь, что Франция одержит победу».

Отметим, что поединок Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

К слову, ранее Макрон угадал счет игры Франция – Польша.

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