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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 17:57 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:59
665
0

И президент, и аналитик. Макрон дал свой прогноз на матч Англия – Франция

Президент Франции уверен, что французская сборная победит

06 декабря 2022, 17:57 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:59
665
0
И президент, и аналитик. Макрон дал свой прогноз на матч Англия – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон дал свой прогноз на предстоящий матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Англии и Франции:

«Чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы, поэтому следует дождаться дня накануне матча. Если говорить об общем прогнозе, не сомневаюсь, что Франция одержит победу».

Отметим, что поединок Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

К слову, ранее Макрон угадал счет игры Франция – Польша.

LIVE-трансляція матчу Англія - Франція Parimatch Ukraine!

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Источник RTL
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ALKOSruLKA
Це йому пуйло в нічних розмовах на вушко нашептав ?   
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