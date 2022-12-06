И президент, и аналитик. Макрон дал свой прогноз на матч Англия – Франция
Президент Франции уверен, что французская сборная победит
Президент Франции Эммануэль Макрон дал свой прогноз на предстоящий матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Англии и Франции:
«Чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы, поэтому следует дождаться дня накануне матча. Если говорить об общем прогнозе, не сомневаюсь, что Франция одержит победу».
Отметим, что поединок Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
К слову, ранее Макрон угадал счет игры Франция – Польша.
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