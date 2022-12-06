Чемпионат мира06 декабря 2022, 17:33 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:58
707
0
Прямо сейчас. Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ, ЛЧ и Лиги 1
Просто лучший игрок
06 декабря 2022, 17:33 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:58
707
0
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата мира, чемпионата Франции и Лиги чемпионов.
За сборную на ЧМ-2022 форвард забил пять голов в четырех матчах, в Лиге чемпионов Мбаппе отличился семью забитыми мячами в шести играх, в чемпионате Франции на его счету 12 голов.
LIVE-трансляція матчу Англія - Франція Parimatch Ukraine!
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 декабря 2022, 12:33 9
Блогер Sport.ua – об оптимальном количестве команд в финальной стадии и формуле турнира
Футбол | 05 декабря 2022, 17:59 1
Все готовятся встречать Роналду
Футбол | 05.12.2022, 23:01
Футбол | 06.12.2022, 16:04
Биатлон | 06.12.2022, 11:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.12.2022, 09:45 1
06.12.2022, 08:00 2
05.12.2022, 10:06 11
05.12.2022, 20:29 5
05.12.2022, 17:24
05.12.2022, 07:17 11
04.12.2022, 19:51 17
05.12.2022, 19:44 30