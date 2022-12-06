Прямо сейчас. Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ, ЛЧ и Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата мира, чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

За сборную на ЧМ-2022 форвард забил пять голов в четырех матчах, в Лиге чемпионов Мбаппе отличился семью забитыми мячами в шести играх, в чемпионате Франции на его счету 12 голов.

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