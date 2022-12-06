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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:57
622
0

Скоро рекорд? Бускетс стал в один ряд с Касильясом и Рамосом

Серхио в 17-й раз в карьере вывел испанцев на игру с капитанской повязкой на ЧМ

06 декабря 2022, 17:25 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:57
622
0
Скоро рекорд? Бускетс стал в один ряд с Касильясом и Рамосом
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании.

Серхио Бускетс повторил рекорд по числу матчей за сборную Испании на чемпионатах мира с капитанской повязкой.

34-летний испанский футболист в 17-й раз в карьере вывел национальную команду на игру с капитанской повязкой. Ранее это удавалось только Икеру Касильясу и Серхио Рамосу.

Отметим, что еще одному игроку Испании удалось поставить уникальный рекорд. Гави стал самым молодым футболистом в стартовом составе в матче плей-офф ЧМ за последние 64 года.

LIVE-трансляція матчу Іспанія - Марокко Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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