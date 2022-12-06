Скоро рекорд? Бускетс стал в один ряд с Касильясом и Рамосом
Серхио в 17-й раз в карьере вывел испанцев на игру с капитанской повязкой на ЧМ
Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Марокко и Испании.
Серхио Бускетс повторил рекорд по числу матчей за сборную Испании на чемпионатах мира с капитанской повязкой.
34-летний испанский футболист в 17-й раз в карьере вывел национальную команду на игру с капитанской повязкой. Ранее это удавалось только Икеру Касильясу и Серхио Рамосу.
Отметим, что еще одному игроку Испании удалось поставить уникальный рекорд. Гави стал самым молодым футболистом в стартовом составе в матче плей-офф ЧМ за последние 64 года.
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