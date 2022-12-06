ФОТО. Они развивают украинский футбол! Сколько получают руководители УАФ?

Журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале обнародовал зарплатные ведомости футбольных функционеров УАФ.

«УАФ это – общественный союз, который существует на средства футбольной общины Украины. Поэтому обычные болельщики должны знать свежие зарплаты высоких и не очень чиновников этой структуры. Информация, проверенная, уточненная и имеет важные дополнения. Итак:

С начала полномасштабной войны, в УАФ уменьшили оклады на 50%.

Там, где стоит «+», эти люди к окладу получают еще премию 100% от оклада. Лучи, Риццоли и Баранка получают ЗП в евро.

Протасов и Михайличенко получают ЗП по двум должностям.

147 000 +147 000 (премия) +35 000 = 329 000.

Учтите и помните, эти люди развивают наш украинский футбол!», – написал Андриюк.

Ранее Андриюк рассказал, как президент УАФ Андрей Павелко пытается остаться у власти.