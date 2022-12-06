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06 декабря 2022, 17:17 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:45
2434
8

ФОТО. Они развивают украинский футбол! Сколько получают руководители УАФ?

Константин Андриюк обнародовал зарплатные ведомости футбольных функционеров УАФ

06 декабря 2022, 17:17 | Обновлено 06 декабря 2022, 17:45
2434
8
ФОТО. Они развивают украинский футбол! Сколько получают руководители УАФ?
Instagram. Константин Андриюк

Журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале обнародовал зарплатные ведомости футбольных функционеров УАФ.

«УАФ это – общественный союз, который существует на средства футбольной общины Украины. Поэтому обычные болельщики должны знать свежие зарплаты высоких и не очень чиновников этой структуры. Информация, проверенная, уточненная и имеет важные дополнения. Итак:

С начала полномасштабной войны, в УАФ уменьшили оклады на 50%.

Там, где стоит «+», эти люди к окладу получают еще премию 100% от оклада. Лучи, Риццоли и Баранка получают ЗП в евро.

Протасов и Михайличенко получают ЗП по двум должностям.

147 000 +147 000 (премия) +35 000 = 329 000.

Учтите и помните, эти люди развивают наш украинский футбол!», – написал Андриюк.

Ранее Андриюк рассказал, как президент УАФ Андрей Павелко пытается остаться у власти.

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Константин Андриюк зарплаты коррупция Украинская ассоциация футбола фото
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Комментарии 8
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Владимир Иванович
Теперь понятно почему туда рвутся бандиты и мошенники всех мастей? И что там НИКОГДА не силгут работать честные и порядочные люди? Эта же система насаждантся в областных ассоциациях, люди, которые туда попадают, через малый промежуток времени в коне меняютмя и становятся такими же мошенниками и ворами... И это длится с 1992 года, без каких либо поползновнний к улучшению
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+2
gvs58
Це стільки офіційно отримують, а скільки ще крадуть!
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+1
Crimea
Так до повномасштабної війни у них зп була в 2 рази вищою? І що означає "футбольна громада"? Це потняки податків чи власники клубів?
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+1
Pasha007
Не ухуїли ці прідрорасти????роботяги,на війну сук!
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0
NemaScall
То це вже "врізана" на 50% зарплатня. Шок. Таке враження , що ми триразові чемпіони Європи.
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0
Gargantua
это сироты. они кушать хотят (с)
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0
ди л
Время-новое, лица -старые!
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0
Remark
У Луччи зарплата конечно охуюччи! 15 к евриков, за шо? 
Для меня цифры баснословные. Главное, учителям и врачам эту зарплатную ведомость не показывайте))) 
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0
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