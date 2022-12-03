Журналист: Павелко предложил договорняк в ОП, готов стать министром

Журналист Константин Андриюк рассказал, как президент УАФ Андрей Павелко пытается остаться у власти.

«Очередная трешевая инфа! А что делать, если она подтверждена несколькими источниками.

Итак, вчера глава УАФ Андрей Павелко сначала провел незаконный Исполком, где вместо минимальных 23 членов для кворума собралось с трудом 19 (+2 в онлайне). Но и этого ему оказалось мало. В тот же вечер в 17:30 Андрей Васильевич отправился в Офис Президента Украины Зеленского.

Там Павелко предложил «договорняк». Мол, он готов уйти добровольно с должности главы УАФ. Но за это он требует назначить его министром по делам семьи, молодежи и спорта Украины.

И уже где-то исчезла забота о коллективных членах УАФ, которых Павелко на том же исполкоме уверял, что не бросит на произвол судьбы и не уйдет со своей должности, потому что не может подставить своих.

На это в ОП ему честно заявили – с подозреваемыми в уголовных преступлениях дела вести не будут. Но, оставшись ни с чем, я уверен, что Павелко не успокоится. Поэтому в ожидании новых нестандартных ходов от главы УАФ. Пока еще главы УАФ», – написал Андреюк в своем телеграм-канале.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Андрія Шевченка офіційно висунули на пост президента УАФ.

Як відомо, днями Печерський суд Києва обрав діючому президенту УАФ Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за футбольного чиновника вже внесено.