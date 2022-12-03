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Украина. Премьер лига
03 декабря 2022, 22:00 | Обновлено 03 декабря 2022, 22:07
2171
6

Журналист: Павелко предложил договорняк в ОП, готов стать министром

Пока что президенту УАФ указали на двери

03 декабря 2022, 22:00 | Обновлено 03 декабря 2022, 22:07
2171
6
Журналист: Павелко предложил договорняк в ОП, готов стать министром
УАФ. Андрей Павелко

Журналист Константин Андриюк рассказал, как президент УАФ Андрей Павелко пытается остаться у власти.

«Очередная трешевая инфа! А что делать, если она подтверждена несколькими источниками.

Итак, вчера глава УАФ Андрей Павелко сначала провел незаконный Исполком, где вместо минимальных 23 членов для кворума собралось с трудом 19 (+2 в онлайне). Но и этого ему оказалось мало. В тот же вечер в 17:30 Андрей Васильевич отправился в Офис Президента Украины Зеленского.

Там Павелко предложил «договорняк». Мол, он готов уйти добровольно с должности главы УАФ. Но за это он требует назначить его министром по делам семьи, молодежи и спорта Украины.

И уже где-то исчезла забота о коллективных членах УАФ, которых Павелко на том же исполкоме уверял, что не бросит на произвол судьбы и не уйдет со своей должности, потому что не может подставить своих.

На это в ОП ему честно заявили – с подозреваемыми в уголовных преступлениях дела вести не будут. Но, оставшись ни с чем, я уверен, что Павелко не успокоится. Поэтому в ожидании новых нестандартных ходов от главы УАФ. Пока еще главы УАФ», – написал Андреюк в своем телеграм-канале.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Андрія Шевченка офіційно висунули на пост президента УАФ.

Як відомо, днями Печерський суд Києва обрав діючому президенту УАФ Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за футбольного чиновника вже внесено.

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Константин Андриюк Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 6
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Анатолій Чорнобук
Посадити треба гниду. А не слухати чужі байки
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+3
Октавий Фландрийский
Что может спасти отечественный футбол от таких предводителей и паханов опг? Не сочтите меня за кровожадного изверга, но только хирургическое вмешательство, как в операционной удаляют злокачественную опухоль... И не забыть отправить в отставку всех председателей областных ассоциаций, которых поставили ( а не выбрали) на эти должности костюченки,записоцкие и павелки. Наш футбол очень тяжело болен, и перешел в неуправляемый штопор. Но те, кто вцепился в штурвал, не хотят понимать критичность ситуации.....
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0
Gargantua
надо ему предложить должность бригадира на зоне
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0
VLAD
чувак с энергией отрабатывает бабло сурков))
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-7
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