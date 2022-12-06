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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 17:17 |
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Стало известно, за что Это`О избил блогера

Подробности скандального инцидента

06 декабря 2022, 17:17 |
1001
1
Стало известно, за что Это`О избил блогера
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны причины нападения Самюэля Это′О на мужчину в Катаре. Экс-звезда Барселоны и Интера Самюэль Это′О попал в скандал. Президент федерации футбола Камеруна вступил в конфликт с молодым человеком после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей (4:1).

41-летний Это`О ногой ударил мужчину, снимавшего его. Пострадавшим оказался алжирский блогер Sadouni SM. Поводом для конфликта стали слова блогера, что камерунец подкупил арбитра из Гамбии в матче плей-офф отборочного турнира в Африке к чемпионату мира.

Первая игра 25 марта завершилась победой Алжира на выезде (1:0). 29 марта Алжир уступил дома Камеруну (1:2), пропустив на 124-й минуте, и на ЧМ-2022 вышли камерунцы. Главным арбитром того матча был Бакари Папа Гассама.

Мужчина написал заявление на Это′О в катарскую полицию.

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Источник Sport.ua
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