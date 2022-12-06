ГАВИ: «Ожидаю очень трудную игру с Марокко»

Полузащитник сборной Испании Гави поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко (6 декабря):

«Это чемпионат мира, плей-офф. Я ожидаю очень трудную игру в матче с Марокко. Мы уже увидели, что они отличные игроки как отдельно, так и вместе.

Я уважаю все команды, но никого не боюсь. Конечно, Бразилия — один из фаворитов, но бесполезно думать о нашей возможной игре. Надо быть сосредоточенными на следующем сопернике, матч с Японией это доказал.

Я согласен с Энрике, когда он говорит, что футбол — это шоу, зрелище. Мы хотим, чтобы Испания гордилась нашим футболом».