Дженоа уволила преемника Шевченко с поста главного тренера

Клуб Серии В «Дженоа» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Александера Блессина. Он возглавлял команду с января текущего года, когда сменил на этом посту Андрея Шевченко.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Дженоа» назначен чемпион мира 2006 года, 40-летний Альберто Джилардино. 40-летний итальянец выступал за «Дженоа» в качестве игрока в 2012 – 2014 годах.

На данный момент «Дженоа» занимает пятое место в турнирной таблице Серии В. Напомним, контракт с Шевченко «Дженоа» расторгла только в сентябре.