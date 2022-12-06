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  4. Дженоа уволила преемника Шевченко с поста главного тренера
Италия
06 декабря 2022, 14:45 |
538
1

Дженоа уволила преемника Шевченко с поста главного тренера

Александер Блессин покинул свой пост

06 декабря 2022, 14:45 |
538
1
Дженоа уволила преемника Шевченко с поста главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Блессин

Клуб Серии В «Дженоа» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Александера Блессина. Он возглавлял команду с января текущего года, когда сменил на этом посту Андрея Шевченко.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Дженоа» назначен чемпион мира 2006 года, 40-летний Альберто Джилардино. 40-летний итальянец выступал за «Дженоа» в качестве игрока в 2012 – 2014 годах.

На данный момент «Дженоа» занимает пятое место в турнирной таблице Серии В. Напомним, контракт с Шевченко «Дженоа» расторгла только в сентябре.

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Источник ФК Дженоа
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Dreifus
Может всё-таки кровати оставить в покое?
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