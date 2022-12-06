В Вест Хэме думают над увольнением Мойеса

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес вскоре может оставить свой пост. Причина - напряженные отношения с сопредседателем клуба Дэвидом Салливаном, которые основаны на вопросах трансферов.

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59-летний Мойес в настоящий момент руководит «молотобойцами» с декабря 2019 года, а ранее он работал с командой с ноября 2017 по май 2018 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Вест Хэм» в таблице английской Премьер-лиги занимает 16 место с 14 очками после 15 матчей. В то же время в Лиге конференций «молотобойцы» выиграли группу, набрав 18 очков из 18-ти в соперничестве с бельгийским «Андерлехтом», датским «Силькеборгом» и румынским клубом «ФКСБ» из Бухареста.