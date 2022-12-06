Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Вест Хэме думают над увольнением Мойеса
Англия
06 декабря 2022, 12:14 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:39
282
0

В Вест Хэме думают над увольнением Мойеса

У шотландца имеются разногласия с руководством

06 декабря 2022, 12:14 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:39
282
0
В Вест Хэме думают над увольнением Мойеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес вскоре может оставить свой пост. Причина - напряженные отношения с сопредседателем клуба Дэвидом Салливаном, которые основаны на вопросах трансферов.

59-летний Мойес в настоящий момент руководит «молотобойцами» с декабря 2019 года, а ранее он работал с командой с ноября 2017 по май 2018 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Вест Хэм» в таблице английской Премьер-лиги занимает 16 место с 14 очками после 15 матчей. В то же время в Лиге конференций «молотобойцы» выиграли группу, набрав 18 очков из 18-ти в соперничестве с бельгийским «Андерлехтом», датским «Силькеборгом» и румынским клубом «ФКСБ» из Бухареста.

По теме:
Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновскому
Маркус РЭШФОРД: «Опыт игры с Роналду навсегда останется со мной»
ВИДЕО. Арсенал вместе с Зинченко вернулся к тренировкам
Вест Хэм Дэвид Мойес Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football Insider
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
Бокс | 06 декабря 2022, 12:28 3
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ
ФОТО. Ломаченко поздравил военных с днем ВСУ

Боксер не забыл поздравить армию

Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов
Футбол | 06 декабря 2022, 13:11 1
Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов
Из-за войны. Владелец Ворсклы Жеваго потерял около 1 миллиарда долларов

Будут ли у клуба финансовые проблемы?

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 06.12.2022, 11:11
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 06.12.2022, 08:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Футбол | 05.12.2022, 23:00
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Южная Корея – 4:1. Видео голов и обзор матча
05.12.2022, 23:34
Футбол
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
04.12.2022, 19:00 25
Футбол
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
05.12.2022, 20:42
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
04.12.2022, 12:05 4
Другие виды
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира
05.12.2022, 13:25 8
Футбол
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
05.12.2022, 09:45 1
Бокс
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 11
Бокс
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
05.12.2022, 08:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности