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Англия
29 ноября 2022, 15:15 |
931
0

Клуб из АПЛ готов продать своего лидера. Игрок может вернуться в Челси

«Вест Хэм» рассматривает вариант с продажей Деклана Райса в летнее трансферное окно

29 ноября 2022, 15:15 |
931
0
Клуб из АПЛ готов продать своего лидера. Игрок может вернуться в Челси
Instagram. Деклан Райс

Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» готов продать своего лидера Деклана Райса в летнее трансферное окно.

Сообщается, что «Вест Хэм» больше не будет стоять на пути у Райса и позволит своему капитану уйти в конце сезона за 70 миллионов фунтов.

Деклана связывают с возвращением в «Челси», из академии которого он был отчислен юниором. Однако есть информация, что два других клуба АПЛ опережают «синих» в борьбе за 23-летнего англичанина.

За «Вест Хэм» Райс провел 206 матчей во всех чемпионатах с сезона 2016/17, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

В мае 2022 года Райс обвинил судью в коррупции.

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Источник The Telegraph
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