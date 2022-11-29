Клуб из АПЛ готов продать своего лидера. Игрок может вернуться в Челси

Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» готов продать своего лидера Деклана Райса в летнее трансферное окно.

Сообщается, что «Вест Хэм» больше не будет стоять на пути у Райса и позволит своему капитану уйти в конце сезона за 70 миллионов фунтов.

Деклана связывают с возвращением в «Челси», из академии которого он был отчислен юниором. Однако есть информация, что два других клуба АПЛ опережают «синих» в борьбе за 23-летнего англичанина.

За «Вест Хэм» Райс провел 206 матчей во всех чемпионатах с сезона 2016/17, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов.

В мае 2022 года Райс обвинил судью в коррупции.