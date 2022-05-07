Лидер Вест Хэма обвинил судью в коррупции

В четверг «Вест Хэм» вылетел в полуфинале Лиги Европы от «Айнтрахта». Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс очень недоволен работой испанского арбитра матча Хесуса Хиля Мансано:

«Арбитр, ты очень слаб, как профессионал. Как ты мог так слабо отработать? Я думаю, что тебе заплатили. Всегда коррупция!», – сказал Райс.